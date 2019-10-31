Якутск, , 15:32 — REGNUM Две нефтеналивные баржи смешанного река-море плавания дедвейтом 4400 тонн прибыли в Жатай на Лену, сообщает 31 октября пресс-служба Морского инженерного бюро.

Баржи поступили в распоряжение Ленского объединенного речного пароходства, и будут использоваться для завоза в арктические районы Якутии и на Чукотку по трассе Севморпути с 2020 года.

Отмечается, что построенные верфью братьев Нобель баржи проекта ROB07 смогут одновременно перевозить два сорта груза, поскольку построены в двухкорпусном исполнении. Таким образом, будет значительно ускорен процесс доставки грузов в труднодоступные районы Якутии и другие северные территории России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что объём грузоперевозок с использованием флота Ленского объединенного речного пароходства в январе-сентябре 2019 года составил 1 млн 228 тыс. тонн.

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