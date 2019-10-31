Москва, , 14:52 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz сертифицировал в России электромобиль EQC 400. Информация об этом появилась в открытой базе Росстандарта.

На сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии размещено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), согласно которому модель имеет 408-сильный агрегат, работающий от литий-ионного аккумулятора на 80 кВтч. Крутящий момент от электродвигателя передаётся на четыре колеса. На одном заряде электрический автомобиль может проехать до 450 км.

Кроме того, авто имеет встроенное зарядное устройством мощностью 7,4 кВт с водяным охлаждением. Оно предназначено для подзарядки от бытовой розетки. Кроме того, у электрокара есть вариант пополнения запаса энергии с помощью устройства Mercedes-Benz Wallbox.

Управлять процессом зарядки авто можно с помощью телефона.

Напомним, в конце октября 2019 года из-за несоответствия болта дифференциальной трансмиссии передней оси характеристикам долговечности компания Mercedes-Benz начала в России отзывную кампанию электрокара EQC electric.

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