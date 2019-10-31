Москва, , 14:15 — REGNUM Испытатели Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) завершили третью сессию сертификационных полетов на российском самолёте МС-21−300, сообщает 31 октября пресс-служба корпорации «Иркут».

На первом этапе сессии специалисты EASA работали на авиационном тренажере. На втором была выполнена серия полётов на МС-21−300.

Напомним, корпорация «Иркут» (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию) проводит испытания новейшего пассажирского лайнера МС-21−300 для получения российского и европейского сертификатов.

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В этом году специалисты европейского агентства провели две сессии полётов. Допуск к ним летчики EASA получили по результатам курса теоретической и практической подготовки, которые прошли в 2018 году.

МС-21 — новейший российский узкофюзеляжный пассажирский самолет. Он предназначен для перевозки до 211 человек на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полёт машина совершила в мае 2017 года. Серийный выпуск самолета планируется начать в конце 2020 года.

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