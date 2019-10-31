Токио, , 14:11 — REGNUM Согласно прогнозам аналитиков в первом квартале 2020 года игровая консоль Switch обойдет по показателям продаж другую платформу Nintendo — SNES. Об этом компания сообщила в отчете инвесторам, который она 31 октября опубликовала на своём сайте.

Производитель отметил, что в третьем квартале 2019 года Switch разошлась в количестве 41,67 млн экземпляров, что на 50% больше, чем было продано за аналогичный период 2018 года. Чтобы мобильная консоль побила рекорд 16-битной приставки SNES нужно, чтобы в первом квартале 2020 года было продано ещё 7,43 млн этих устройств.

Стоит отметить, что в первом квартале 2018 года в мире было продано 9,41 млн Nintendo Switch только в период рождественских праздников. В сентябре 2019 года компания выпустила в продажу более дешёвую версию консоли Switch Lite, что также сказалось на результатах продаж.

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