Париж, , 14:10 — REGNUM Французская автокомпания Renault готовит выпуск нового субкомпактного автомобиля для развивающихся стран. Об этом сообщается на сайте NDTV.

В частности, модель предназначена для авторынков Индии, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки. В продаже модель появится в течение двух лет.

Сообщается, что длина седана составит менее четырёх метров. Владельцы таких автомобилей в Индии имеют льготы по транспортному налогу.

Вполне возможно, что новинка будет создана на базе платформы CMF-A+ от небольшого кроссвэна Renault Triber. На модернизированной версии CMF-A были построены Renault Kwid и Datsun redi-GO.

На индийском авторынке главными соперниками новой французской модели станут Suzuki Dezire, Tata Tigor, Ford Aspire и Hyundai Xcent. Премьера нового автомобиля ожидается уже в 2020 году.

Напомним, за три квартала 2019 года мировые продажи компании Renault составили 52 198 машин. Это на 4,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Падение реализации авто бренда обусловлено главным образом уходом компании с авторынка Ирана.

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