Москва, , 13:38 — REGNUM По контракту с Объединённым институтом ядерных исследований (Дубна) специалисты московского «Салюта» (входит Объединённую двигательную корпорацию — ОДК) изготовят 2100 специальных экранов для нейтринного телескопа на Байкале. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба Ростеха.

Телескоп предназначен для изучения тёмной материи и ранних стадий эволюции Вселенной. Экраны из сплава железа и никеля компания планирует выполнить в течение двух лет.

«Мы рады быть частью проекта, который позволит пролить свет на загадки Вселенной», — сообщил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глубоководный нейтринный телескоп мультимегатонного масштаба «Дубна» на озере Байкал развернут и введен в эксплуатацию в 2015 году (первый кластер). Он предназначен для исследования природного потока нейтрино высоких энергий.

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Нейтрино, пройдя сквозь толщу Земли, может с некоторой вероятностью провзаимодействовать в воде озера Байкал и породить каскад заряженных частиц, свет от которых регистрируется оптическими модулями установки.

Предполагается, что по результатам работы будет создана установка в составе 10−12 кластеров общим объёмом порядка 0,5 кубического километра, сопоставимым с чувствительным объёмом мирового лидера — эксперимента IceCube для регистрации нейтрино астрофизической природы.

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