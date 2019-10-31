Москва, , 13:13 — REGNUM Лаборатория аддитивных технологий открылась в Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова, сообщает 31 октября пресс-служба института.

Как пояснил генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин, одним из преимуществ такой лаборатории в составе института станет ускорение производства сложных деталей.

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Лаборатория оснащена оборудованием для проведения исследований и разработки конструкций перспективных газотурбинных авиадвигателей из металлических порошковых композиций. В частности, основную нагрузку в этой части возьмёт на себя мощный 3D-принтер зарубежного производства.

Готовые инженерные решения в области аддитивных технологий, созданные и экспериментально подтвержденные специалистами ЦИАМ, будут передаваться для внедрения в отрасль.

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