Лас-Вегас, США, , 12:29 — REGNUM Техасские тюнеры из компании Hennessey Performance Engineering (HPE) представят на Sema Show в Лас-Вегасе 1000-сильный пикап Jeep Gladiator. Об этом сообщается на официальном канале ателье в YouTube.

Проект тюнинговой компании назван Maximus Gladiator.

«Hennessey представит первый серийный продукт Maximus на базе PENNZOIL в среду, 6 ноября 2019 года, на Sema Show 2019 в Лас-Вегасе на выставке Shell «Pioneering Performance», — говорится в сообщении компании под видео.

Сообщается, что стоит Hennessey Maximus 2020 модельного года 200 тыс. долларов (около 12,8 млн рублей). Ателье изготовит только 24 единицы грузовика. Причём производство одной модели будет занимать около четырех месяцев.

Напомним, в начале октября компания ООО «ЭфСиЭй РУС» объявила об отзыве в РФ 64 моделей Jeep Cherokee. Причиной отзыва стала неисправность электронного блока управления Occupant Restraint.

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