Москва, , 12:05 — REGNUM Роскосмос намерен создать приборостроительную интегрированную инфраструктуру. О планах госкорпорации сегодня, 31 октября, в ходе выступления на отчётной конференции Российской академии космонавтики имени Циолковского сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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Он уточнил, что программа создания такой инфраструктуры будет представлена на наблюдательном совете госкоропрации в ноябре.

«Вторым образованием интегрированной структуры в области космической деятельности становится космическое приборостроение, — приводит ТАСС слова Рогозина. — В ноябре на наблюдательном совете Роскосмоса будут представлены планы создания такого рода структуры на базе АО «Российские космические системы».

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