Амстердам, , 12:11 — REGNUM Автомобиль на солнечных батареях Lightyear One назван самым аэродинамичным в мире. Об этом сообщается на канале Lightyear в YouTube.

Данный факт подтверждён испытанием в аэродинамической трубе в итальянском городе Турин.

«Наша команда по аэродинамике недавно отправилась в Турин (Италия) с Lightyear One, чтобы проверить влияние дизайна корпуса авто на аэродинамические характеристики. Испытания, включавшие в себя тестирование нескольких различных конфигураций модели, дали впечатляющие результаты», — говорится в сообщении компании под видео.

По данным тестирования, коэффициент аэродинамического сопротивления машины меньше 0,20 единицы, что делает Lightyear One самым аэродинамичным автомобилем на сегодняшний день.

Напомним, максимальный запас хода модели Lightyear One достигает 725 км (по циклу WLTP). До 100 км/ч модель разгоняется за десять секунд. Площадь солнечных батарей, расположенных на крыше, равна пяти квадратным метрам.

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