Москва, , 11:16 — REGNUM Отечественный автопроизводитель Aurus представил модель Senat L700 с бронированным кузовом. Снимки авто размещены на официальной странице компании в Instagram.

Aurus Senat L700 Aurus

«Бронированный Aurus Senat Limousine — наглядная демонстрация достижений российских инженеров в сегменте защищенных автомобилей. Aurus Senat Limousine предлагает высочайший уровень защищенности всех пассажиров. Пакет бронирования — VR8/VR10», — сообщает автопроизводитель.

Кузов лимузина усилен бронированными пластинами из стальных сплавов и элементов из кевлара. Броня серийной модели Aurus может защитить водителя и пассажира даже от пули снайперской винтовки Драгунова. Маркировка VR10 означает, что броня автомобиля способна выдержать большинства бронебойных и бронебойно-зажигательных пуль.

Сообщается, что пока такие версии Aurus есть только в гараже Кремля.

У заказчиков первые «гражданские» легковые броневики появятся только в 2020 году.

Напомним, ранее глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что в 2020 году компания Aurus может нарастить продажи своих моделей до 50 автомобилей, а в будущем увеличить производство машин до 5 тыс. единиц в год.

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