Берлин, , 10:29 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen планирует представить совершенно новую концептуальную модель семейства ID. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Volkswagen ID Vizzion Alexander Migl

Об автомобиле известно, что в качестве агрегата у Volkswagen ID Vizzion установлены два электрических мотора общей мощностью 306 «лошадей». Они работают от аккумуляторной батареи емкостью 111 кВт-ч. Аккумулятор позволяет проехать электрокару на одном заряде до 650 км.

Другие подробности о новом электромобиле Volkswagen пока не раскрыл.

Премьера новинки должна состояться 19 ноября 2019 года в Лос-Анджелесе на выставке «Строительство электрического будущего».

Напомним, в 2018 году на Женевском автосалоне немецкий автопроизводитель Volkswagen представил концепт модели ID Vizzion. Однако понятно, что массовая модель будет отличаться от концепта.

Напомним также, что в сентябре 2019 года в РФ было куплено 9 560 автомобилей компании Volkswagen, что на 2% выше прошлогоднего уровня. Таким образом, первый осенний месяц 2019 года стал самым результативным за три квартала текущего года.

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