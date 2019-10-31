Екатеринбург, , 07:20 — REGNUM Екатеринбург станет одним из первых мегаполисов в России, где будет протестирована работа новых «умных» светофоров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Презентация новой технологии состоялась на площадке международного форума 100+ Forum Russia. Как сообщил начальник цеха дизайна компании-производителя Сергей Шашмурин, новые светофоры проецируют лазерную «стену», предупреждающую водителей о приближении к пешеходному переходу.

Он добавил, что в настоящее время завершается проектировка светофоров, и уже в 2020 году они пойдут в серийное производство. В Екатеринбурге новые светофоры будут установлены на двух перекрёстках для работы в пилотном режиме.

Отметим, что подобная инновационная техника также будет тестироваться на улицах Москвы и Тюмени.