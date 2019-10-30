Венис, , 22:20 — REGNUM В мобильном сервисе обмена сообщениями Snapchat для iOS появилась функция дополненной реальности, позволяющая добавлять эффекты к фотографиям. Об этом 30 октября сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/engadget/status/1189604344515182592

Функция получила название 3D-paint, она использует камеру для того, чтобы предоставить пользователю возможность создавать при помощи дополненной реальности визуальные элементы поверх изображения. Основой для творчества может выступить что угодно, будь то лицо пользователя или красивая машина. К сожалению, пользователи Android получат доступ к этой функции позже.

Напомним, мессенджер Snapchat был запущен в сентябре 2011 года. Особенностью сервиса является то, что переданные изображения и сообщения доступны пользователям лишь в ограниченный период времени.

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