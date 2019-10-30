Брюссель, , 21:08 — REGNUM В Североатлантическом альянсе официально объявили о присвоении российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодового наименования Felon, сообщает 30 октября издание Scramble Magazine.

Издание уточняет, что до сих пор российский истребитель пятого поколения обозначался в НАТО кодом Frazor, присвоенным самолётам из серии машин, созданных по программе ПАК ФА (Т-50).

Теперь, после начала серийного производства Су-57, российскому истребителю присвоено кодовое обозначение Felon, что можно перевести на русский язык как «преступник» или «уголовник».

Напомним, в ВВС США и НАТО всем советским и российским истребителям присваивается кодовое имя, начинающееся с буквы «F».

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ заключило контракт на производство 76 истребителей пятого поколения Су-57 для российских ВКС.

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