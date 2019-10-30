Вашингтон, , 18:14 — REGNUM Первый прошедший модернизацию стратегический бомбардировщик B-2 Spirit готовят к лётным испытаниям, сообщает 30 октября издание Aviation Week.

B-2 Spirit skeeze

По информации издания, модернизацией бомбардировщиков занимается компания Northrop Grumman.

Первый боевой самолёт этого типа, прошедший масштабную модернизацию систем самозащиты, выйдет на лётные испытания в самое ближайшее время.

Детали проекта не сообщаются, однако известно, что стратегический бомбардировщик B-2 Spirit оснащён новыми системами РЭБ, антеннами связи, вычислительными системами и информационными экранами в кабине пилотов.

После анализа результатов лётных испытаний первого модернизированного стратегического бомбардировщика В-2 аналогичной модернизации будут подвергнуты все 20 самолётов этого типа, имеющихся на вооружении ВВС США.

Модернизация стратегических стелс-бомбардировщиков В-2 инициирована по причине утраты технической способности этих самолётов скрытно преодолевать системы ПВО вероятных противников, для чего они изначально создавались.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минобороны Турции опровергли сообщения СМИ о покупке российских Су-35