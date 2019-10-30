Вашингтон, 30 октября 2019, 18:14 — REGNUM Первый прошедший модернизацию стратегический бомбардировщик B-2 Spirit готовят к лётным испытаниям, сообщает 30 октября издание Aviation Week.
По информации издания, модернизацией бомбардировщиков занимается компания Northrop Grumman.
Первый боевой самолёт этого типа, прошедший масштабную модернизацию систем самозащиты, выйдет на лётные испытания в самое ближайшее время.
Детали проекта не сообщаются, однако известно, что стратегический бомбардировщик B-2 Spirit оснащён новыми системами РЭБ, антеннами связи, вычислительными системами и информационными экранами в кабине пилотов.
После анализа результатов лётных испытаний первого модернизированного стратегического бомбардировщика В-2 аналогичной модернизации будут подвергнуты все 20 самолётов этого типа, имеющихся на вооружении ВВС США.
Модернизация стратегических стелс-бомбардировщиков В-2 инициирована по причине утраты технической способности этих самолётов скрытно преодолевать системы ПВО вероятных противников, для чего они изначально создавались.
Читайте ранее в этом сюжете: В Минобороны Турции опровергли сообщения СМИ о покупке российских Су-35