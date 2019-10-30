Москва, , 15:11 — REGNUM Двигатель для самолета местных воздушных линий Ил-114 прошёл обязательный этап сертификации — макетную комиссию, сообщает 30 октября пресс-служба Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова.

Турбовинтовой двигатель ТВ7−117СТ-01 является модификацией двигателя ТВ7−117СТ и предназначен для установки на пассажирский и транспортный самолеты.

На заседании макетной комиссии, в состав которой вошли специалисты ЦИАМ и разработчика двигателя — АО «ОДК-Климов», было оценено соответствие конструкции и характеристик образца авиационной техники требованиям сертификационного базиса.

Комиссия оценила полноту учета требований к летной годности и охране окружающей среды, распространенных на создаваемый образец авиатехники, и признала этап макета выполненным.

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