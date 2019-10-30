Сеул, , 15:16 — REGNUM В Южной Корее завершили разработку наземной радиолокационной системы нового типа для наблюдения на море. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Администрации программы оборонных закупок (DAPA).

По их словам, разработка данной системы велась совместно с оборонной компанией LIG Nex1 с 2015 года. Стоимость проекта составила 31,5 млрд вон (~$27,01 млн).

Известно, что один радар был введен в эксплуатацию в сентябре текущего года. Еще несколько единиц техники будут установлены по всей стране последовательно к 2025 году.

Как сообщается, радар, который использовался военными Южной Кореи, был разработан совместно с США и введен в эксплуатацию в 1983 году.