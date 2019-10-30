Сан-Хосе, США, , 14:38 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics представила новую складную модель смартфона с гибким экраном. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Yonhap News

По данным источников, новую модель представили на ежегодной конференции для разработчиков Samsung Developer Conference, состоявшейся 29 октября в Сан-Хосе штат Калифорния.

Известно, что смартфон выполнен в виде вертикальной «раскладушки». В отличие от Galaxy Fold она складывается по горизонтали.

Как сообщает Bloomberg, в сложенном состоянии смартфон становится квадратным, а размер экрана составляет 6,7 дюйма.

По предварительным данным, данный смартфон может быть представлен уже в начале следующего года на выставке Mobile World Congress (MWC).