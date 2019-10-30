Сан-Хосе, США, 30 октября 2019, 14:38 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics представила новую складную модель смартфона с гибким экраном. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
По данным источников, новую модель представили на ежегодной конференции для разработчиков Samsung Developer Conference, состоявшейся 29 октября в Сан-Хосе штат Калифорния.
Известно, что смартфон выполнен в виде вертикальной «раскладушки». В отличие от Galaxy Fold она складывается по горизонтали.
Как сообщает Bloomberg, в сложенном состоянии смартфон становится квадратным, а размер экрана составляет 6,7 дюйма.
По предварительным данным, данный смартфон может быть представлен уже в начале следующего года на выставке Mobile World Congress (MWC).