Жуковский, Московская область, , 14:26 — REGNUM Проект международных норм лётной годности для беспилотных воздушных судов рассматривался на Комитете авиационных властей по разработке нормативных документов для беспилотных авиационных систем (JARUS) в Китае, сообщает 30 октября пресс-служба Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского.

Отмечается, что речь идет о воздушных машинах с максимальной массой до 3175 кг для беспилотников с возможностью вертикального взлёта, и 8618 кг — горизонтального взлёта.

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Похожий документ ранее был представлен в Минтранс России для подготовки к утверждению в качестве федеральных авиационных правил, пояснили в институте. По итогам встречи в Китае рассмотренный проект рекомендуют к рассмотрению в Европейское агентство по безопасности полетов (EASA).

Целью JARUS является разработка рекомендаций по созданию единой базы технических и эксплуатационных требований, а также требований по безопасности для сертификации и безопасной интеграции беспилотных авиационных систем в общее воздушное пространство и наземную инфраструктуру. В объединение входят эксперты из 62 стран. Россию в этом комитете представляет директор ЦЭСАТ ФГУП «ЦАГИ» Владимир Шибаев.

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