Токио, , 12:50 — REGNUM Nissan Sentra нового поколения получит вариатор и мощный мотор. Об этом 30 октября сообщается на портале CarsWeek.Ru.

По инсайдерской информации портала, обновлённый автомобиль будет выпускаться с вариатором, работающим в паре с 149-сильным мотором рабочим объёмом 2 л. Кроме того, ожидается, что машина в дальнейшем может получить еще более мощные силовые двигатели.

Автопроизводители снабдили рестайлинговый Nissan Sentra системой экстренного торможения Safety Shield 360 и системой контроля мертвых зон. Кроме того, в авто имеется новая торсионная балка задней подвески.

Официальная премьера новинки может состояться на автомобильном шоу в Лос-Анджелесе. Информации о появлении машины на авторынке пока нет.

Напомним, 15 ноября 2019 года на авторынке Японии появится рестайлинговая версия фургона Nissan Serena под названием Autech. Обновлённый фургон отличается от предыдущей версии спортивным обвесом, новыми дисками и модернизированной технической начинкой.

Читайте также: Nissan может отказаться от бренда Datsun — СМИ