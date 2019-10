Токио, , 12:42 — REGNUM PlayStation 4 заняла второе место среди самых продаваемых консолей в истории видеоигр. Об этом Sony сообщила в своём отчете, который был опубликован 30 октября на сайте компании.

Производитель отметил, что в четвёртом квартале 2019 года он реализовал уже 2,8 млн этих устройств, притом, что в третьем квартале значение общего показателя продаж PS4 достигло отметки 100 млн. Таким образом, приставка уже обошла по этому показателю самую первую PlayStation, которая разошлась в мире в количестве 102,5 млн экземпляров.

По мнению автора статьи, у PS4 уже не получится превзойти результат PlayStation 2, поскольку «жизненный цикл» этой консоли уже подходит к концу и её продажи падают.

Напомним, всего в мире было продано 155 млн экземпляров PlayStation 2. Стоит отметить, что на платформе PS4 ещё должны состояться эксклюзивные релизы таких игр, как Death Stranding, The Last of Us 2 и Shenmue III .

