Нью-Йорк, США, , 12:21 — REGNUM Власти Нью-Йорка дали разрешение на использование электрокаров в качестве такси. Об этом сообщается на сайте Electrek.

На улицах города уже появился первый электрический автомобиль модели Telsa Model 3. Таким образом, автомобиль компании Илона Маска смог пройти все необходимые проверки, тесты и сертификации, чтобы правительственная комиссия по такси и лимузинам Нью-Йорка внесла модель в список разрешенных для использования в такси моделей.

Стоит отметить, что ранее в списке были только автомобили с двигателем внутреннего сгорания и гибриды.

Это не первый город в мире, где есть такси модели Telsa. В Амстердаме, например, в течение многих лет эксплуатируется более 100 электрокаров этой марки. А недавно таксомоторные службы Амстердама пополнили свой парк внедорожниками Telsa Model X.

Напомним, в третьем квартале 2019 года доходы компании Tesla в Соединённых Штатах снизились на 39%. Всего за отчётный период компания заработала 3,13 млрд долларов, против $5,13 млрд долларов годом ранее.

Читайте также: Маск рассказал о перспективах энергетического бизнеса Tesla