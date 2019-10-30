Берлин, , 11:44 — REGNUM Немецкая автокомпания Mercedes-Benz отзывает электрокары EQC electric из-за возможного дефектного болта в дифференциале. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Daimler AG выявила, что на некоторых автомобилях EQC болт в дифференциальной трансмиссии передней оси может не соответствовать характеристикам долговечности. Таким образом, нельзя исключать, что болт может сломаться в течение срока эксплуатации машины», — говорится в сообщении автопроизводителя.

Выявленный брак может стать причиной остановки автомобиля из-за прерывания передачи крутящего момента на переднюю ось. Кроме того, если части сломанного болта застрянут в механизме трансмиссии, то управление транспортным средством может быть потеряно, что увеличивает риск столкновения.

Напомним, в конце сентября 2019 года Mercedes-Benz объявил об отзыве в России 4 635 машин, реализованных с августа 2017 года по май 2018 года. Причиной отзыва стала неправильная прокладка жгута электропроводов мотора.

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