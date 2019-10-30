Сеул, , 11:14 — REGNUM Южнокорейская автокомпания Hyundai представила в США грузовой тягач Hyundai HDC-6 Neptune на водородном топливе. Об этом сообщается на сайте FuelCellsWorks.

Новинка представлена в рамках автомобильной выставки в американском городе Атланта.

Внешне тягач выполнен в стиле ар-деко. Его экстерьер был вдохновлён обтекаемым дизайном поездов, которые выпускались с 1936 по 1959 год. Вместо боковых зеркал у машины камеры, с которых информация поступает на специальную панель в салоне.

«Команда разработчиков коммерческих автомобилей Hyundai начинала работу над тягачём с чистого листа, акцентирую внимание на функциональность, отбрасывая все стандартные решения в проектировании машины будущего», — заявил главный конструктор Hyundai Люк Донкерволке.

Напомним, компания Hyundai Wia (принадлежит Hyundai Motor) вложит 210 млрд вон (179 млн долларов) в строительство предприятия в Санкт-Петербурге. По планам компании, к 2022 году завод будет выпускать 240 тыс. моторов в год.

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