Пекин, , 11:05 — REGNUM К концу 2019 года начнется строительство междугородней железнодорожной линии, которая соединит Тяньцзинь с Пекинским международным аэропортом «Дасин», сообщает 30 октября газета Beijing Daily.

Ожидается, линия будет открыта в 2022 году и срежет время поездки между Тяньцзинем и новым аэропортом Пекина до всего 36 минут при расстоянии между городами по прямой в 114 км. Линия начнется в Западном железнодорожном вокзале Тяньцзиня и завершится на железнодорожной станции аэропорта «Дасин».

Линия будет поделена на три участка: Тяньцзиньский Западный вокзал — станция Шэнфан, Станция Шэфан — станция Гуань восточная и Гуань восточная — аэропорт «Дасин». Новая линия станет новой артерией, связывающей Пекин с Тяньцзинем.

Напомним, что новейший аэропорт «Дасин», расположенный в южном пригороде Пекина, начал действовать на постоянной основе с 22 октября текущего года. В настоящее время до него ходят ежедневно два автобусных маршрута.