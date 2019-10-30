Сеул, , 10:44 — REGNUM В Южной Кореи в 2022 году появится в качестве городского транспорта автономный автобус Sejong. Об этом 30 октября со ссылкой на министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи сообщает Yonhap.

В сообщении говорится, что управлять автобусом можно будет простым нажатием на экран смартфона. В ведомстве заявили, что тестовые испытания беспилотного автобуса запланированы на ноябрь 2019 года в административном центре Южной Кореи в Седжоне.

Во время тестов за рулем будет находиться водитель-резервист, а длина участка для испытаний составит порядка 9,8 км. Испытания должны завершится в 2021 году.

Прежде чем распространить подобные автобусы в других районах Южной Кореи, они будут использоваться в качестве обычного городского транспорта в Сечжоне в 2022 году.

Напомним, 23 октября стало известно, что южнокорейская компания Hyundai вложит порядка 50 млн долларов в американскую компанию Velodyne Lidar, которая занимается производством датчиков и лидаров для технологии автономного вождения.

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