Москва, , 10:07 — REGNUM Вездеход AG 20 4×4, «обутый» в шины сверхнизкого давления, представил российский конструктор вездеходов Алексей Гарагашьян. Видео с новинкой размещено на его YouTube-канале.

Под видео сообщается, что AG 20 является двадцатым по счету вездеходом, который разработал Гарагашьян.

Машина может преодолевать как бездорожье, так и водные преграды. Вездеход оснащён пневмоциркуляционной подвеской, а все его шины объединены каналами в общий пневмоконтур. Такая система перераспределения давления в шинах позволяет AG 20 лучше преодолевать препятствия. Управление нового вездехода осуществляется штурвалом. Дверь в вездеход расположена спереди.

«На этот раз повышенное внимание уделено комфорту и вместительности — внутри по ходу движения могут удобно разместиться 4−5 человек, а максимально — до 11 человек. Объем грузо-пассажирского отсека составляет 5.5 кубометра», — говорится в описании к видео вездехода.

Напомним, ранее американская компания Traxxas создала вездеход Mercedes-Benz G63 6×6, стоимость которого более 1 млн долларов США (около 65,4 млн рублей). Машина оснащена приводом на шесть колёс. Этот вездеход может стать как самым крутым в автомобильной линейке Mercedes-Benz, так и среди всех других автопроизводителей.

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