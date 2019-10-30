Прага, , 09:55 — REGNUM Чешский автопроизводитель Skoda готовит премьеру двух модификаций модели Octavia — рестайлинговой Octavia RS и внедорожной Octavia Scout. Об этом сообщает RG.

Ожидается, что на спортивной RS будет установлен турбированный двигатель максимальной мощностью от 250 до 260 «лошадей» объёмом два литра, который будет агрегатироваться с 7-скоростным «роботом» DSG. Вполне возможно, что в линейке моторов также будет турбированный дизельный двигатель объемом два литра.

О внедорожнике Octavia Scout известно, что у него будет увеличенный клиренс и пластиковый обвес по периметру кузова. Возможно, что за дополнительную плату покупателям будет доступна модификация с приводом 4×4.

Представят обе модификации Skoda Octavia 11 ноября 2019 года.

Напомним, с сентября 2017 года стоимость самого бюджетного варианта чешской модели Skoda Octavia в России увеличилась на 179 тыс. рублей. Теперь данная модель в базовой комплектации Active стоит от 1 119 000 рублей.

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