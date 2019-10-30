Москва, , 09:42 — REGNUM Россия развернула загоризонтные радиолокационные станции (РЛС) типа «Подсолнух» на Дальнем востоке и Балтике. Об этом 30 октября сообщил генеральный директор «НПК «Научно-исследовательского института дальней радиосвязи» (входит в российскую машиностроительную компанию РТИ), разработавшего эти станции, Кирилл Макаров.

«Они уже находятся в эксплуатации, стоят на трех направлениях — на Дальнем Востоке, на Каспии (размещены на этом направлении в 2013 году) и на Балтике», — заявил Макаров в интервью РИА Новости.

Также он напомнил, что станции поверхностной волны типа «Подсолнух» предназначены для обнаружения кораблей и воздушных объектов и рассказал, что Россия намерена разместить ещё четыре РЛС типа «Подсолнух» нового поколения «Контейнер» (способной обнаруживать все аэродинамические цели) на западе, северо-западе, юге и востоке своей территории.

Отметим, ранее, 2 октября, стало известно, что ожидается поставка российского радиолокационного комплекса «Резонанс-НЭ», способного обнаруживать не только крылатые и баллистические ракеты, но также и гиперзвуковые летательные аппараты с малозаметными беспилотниками, ряду стран Ближнего Востока.