Москва, , 09:37 — REGNUM Опубликовано видео пуска баллистической ракеты морского базирования «Булава», который впервые был произведён с атомной подводной лодкой «Князь Владимир» проекта «Бoрей-А». Ролик на своём YouTube-канале опубликовало Министерство обороны РФ.

На кадрах запечатлён сам момент запуска и устремляющаяся в небо ракета.

Видео опубликовано: Минобороны России

В ведомстве уточнили, что пуск ракеты был выполнен в рамках плановых испытаний подводной лодки в акватории Белого моря по полигону «Кура» на Камчатке. Во время пуска крейсер находится в подводном положении.

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«Полёт ракеты прошёл в штатном режиме, её учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Закрытие района стрельбы обеспечили суда обеспечения Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Стрельба была выполнена в рамках плановых испытаний субмарины из Белого моря по полигону Кура на Камчатке, добавили в министерстве. Во время пуска крейсер находился в подводном положении.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года подводный крейсер Северного флота «Юрий Долгорукий» успешно выполнил залповую стрельбу в Белом море четырьмя баллистическими ракетами «Булава». Пуск был осуществлён в рамках плановых мероприятий боевой подготовки из назначенного района в акватории Белого моря по полигону «Кура» на Камчатке.

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