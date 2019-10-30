Москва, , 09:27 — REGNUM На начало второго полугодия 2019 года самыми массовыми моделями легковушек в автопарке России стали автомобили Lada. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Самой распространенной моделью в России является Lada 2107. На начало второго полугодия в РФ было зарегистрировано 16,8 млн единиц данной модели. Второе место по объёму парка занимает автомобиль Lada 2109 — 14,4 млн единиц. Тройку лидеров замыкает модель Lada 2106. Всего в нашей стране насчитывается 13,2 млн таких авто.

Четвёртое и пятое места в этом списке занимают соответственно Lada 2121 (973,5 тыс. ед.) и Lada 2110 (844,1 тыс. ед.).

Всего на июль 2019 года в автомобильном парке легковых машин в РФ зарегистрировано 42,07 млн автомобилей. Причём на иномарки приходится 60,6% автомобилей, а на отечественные легковые машины — 39,4%.

Напомним, с 31 октября по 1 ноября 2019 года «АвтоВАЗ» останавливает производство машин из-за избытка их на складах у дилера. Работникам предприятия время простоя будет компенсировано в размере двух третей средней зарплаты в соответствии с ТК РФ.

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