Благовещенск, , 06:41 — REGNUM Более трех тысяч военнослужащих поднято по тревоге в Амурской области специальной комиссией Минобороны России, 30 октября сообщает пресс-служба военного ведомства.

Проверку проходят около 20 подразделений и одно ракетное соединение Амурского объединения Восточного военного округа, претендующих на право присвоения наименования «Ударное».

В ходе проверочных учений будут проведены боевые стрельбы из вооружения недавно поступивших в части танков и боевых машин пехоты, стрелкового и другого оружия.

Специальные задачи отработают подразделения, оснащенные новейшими станциями радио-электронной борьбы. Всего в ходе проверки задействовано около 400 единиц техники и более трех тысяч военнослужащих.

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