Москва, , 05:55 — REGNUM Баллистическая ракета морского базирования «Булава» была впервые запущена с головной атомной подводной лодки проекта 955А «Князь Владимир». Об этом 30 октября сообщает Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, стрельба была выполнена из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке, ракета была запущена из подводного положения. Полет «Булавы» прошел штатно, её учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время.

Предполагается, что передача атомохода «Князь Владимир» Северному флоту состоится после завершения государственных испытаний, в декабре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, государственная программа вооружения предусматривает постройку до 2024 года десяти атомных субмарин проектов 955А и 885М.

Проект 955А является обновленным вариантом проекта 955 «Борей», имеющим лучшие показатели шумности, маневрирования и вооружения. Головной корабль обновленной серии «Князь Владимир» был спущен на воду в ноябре 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны: ВМФ России к 2024 году усилится на 10 атомных подлодок