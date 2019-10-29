Ташкент, , 23:25 — REGNUM Военное ведомство Узбекистана заказало в России большую партию бронеавтомобилей «Тайфун-К» 53 949 4х4, поставки которых должны начаться до конца 2019 года, сообщает 29 октября агентство РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в оборонно-промышленной сфере.

Источник сообщил, что в подразделения Юго-Западного особого военного округа вооруженных сил Республики Узбекистан такие бронеавтомобили уже поступили.

Агентство утверждает, что помимо бронеавтомобилей «Тайфун-К» 53 949 Узбекистан купил у России 12 ударных вертолётов Ми-35, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и радиолокаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, бронеавтомобили К-53 949 «Тайфун» появились в Российской армии в 2014 году. Обладающий высокой управляемостью бронеавтомобиль защищён от мин и огня стрелкового оружия. На бронеавтомобиль могут быть установлены различные комплексы вооружения в зависимости от поставленных боевых задач.

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