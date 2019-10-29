Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Компания Narbis планирует выпустить очки, которые «наказывают» пользователя за отвлечение от важных дел при помощи затемнения линз. Об этом 29 октября сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/engadget/status/1189150635687579648

Согласно заявлению разработчика приложение, разработанное на основе алгоритмов NASA и сопрягающееся с очками, позволяет обеспечивать «мгновенную обратную связь» с вниманием пользователей (взрослых и детей) в то время, когда они выполняют домашнюю работу, читают или делают уроки.

Оно также показывает производительность и отслеживает процесс. Компания отмечает, что очки предназначены для «ненавязчивого использования» детьми и взрослыми и рекомендует использовать их два-три раза в неделю в течение 30 минут. Стоимость очков составляет $690, однако в случае предзаказа их можно будет приобрести за $100.

Стоит отметить, что в основу работы этого устройства положен процесс оперантного обусловливания. Этот термин ввёл психолог из США Беррес Скиннер, который производил опыты над животными, используя так называемый «ящик Скиннера». В нём обучение испытуемого животного происходит посредством вознаграждения и наказания.

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