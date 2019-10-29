Пекин, , 19:49 — REGNUM Первые «умные» часы компании Xiaomi сравнили с аналогичным устройством Apple Watch. Об этом 29 октября сообщил портал Mashable.

https://twitter.com/engadget/status/1189161523245178880

Свой новый гаджет китайский производитель собирается представить 5 ноября 2019 года. Он опубликовал его технические характеристики, после чего эксперты решили, что часы Xiaomi сильно похожи на Apple Watch. Они будут выпущены под брендом Mijia и получат платформу Qualcomm Snapdragon Wear 3100, а также поддержку WiFi, GPS, NFC и eSIM.

Напомним, ранее популярность среди пользователей приобрел недорогой фитнес-браслет Xiaomi Mi Band, который также позиционировался как «умные часы», однако не обладал рядом функций, типичных для устройств класса Apple Watch.

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