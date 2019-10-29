Могадишо, , 21:11 — REGNUM Заинтересованные в секторе безопасности представители военных структур Сомали провели в Могадишо конференцию по вопросу угрозы, которую представляют для вооруженных сил и миротворцев самодельные взрывные устройства (СВУ), используемые террористами. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

На двухдневном семинаре, посвященном борьбе с СВУ, который прошел при поддержке Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), Службы ООН по разминированию (ЮНМАС) и Британской армии, подтвердили необходимость срочного повышения потенциала сомалийских сил безопасности для борьбы с используемыми террористами самодельными бомбами.

СВУ остаются наиболее удобным оружием террористов, которые используют их против автоколонн АМИСОМ, сомалийских сил безопасности и гражданских лиц, путешествующих по основным маршрутам снабжения военных. Такая ситуация затрудняет передвижение людей, товаров и доставку гуманитарной помощи нуждающимся жителям Сомали.

Участники в ходе семинара обсудили вопросы, касающиеся подготовки военнослужащих АМИСОМ и сомалийских сил безопасности до развертывания и в ходе миссии разминирования сети СВУ в Сомали и утилизации взрывчатых веществ.

Участники также подчеркнули важность повышения способности сомалийских сил безопасности взять на себя руководство АМИСОМ в целях снижения угрозы со стороны СВУ, что, в свою очередь, облегчит передачу им от АМИСОМ обязанностей по обеспечению безопасности в соответствии с Сомалийским планом перехода.

С сентября 2016 года АМИСОМ проводит семинары для оценки угрозы, создаваемой СВУ, поиска решений этой угрозы и мобилизации ресурсов для противодействия использованию СВУ в Сомали.