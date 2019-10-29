Рязань, , 17:18 — REGNUM Новый кластер «Электронные приборы и оптоэлектроника» появился в Рязанской области 29 октября. Соглашение о создании объединения подписали региональное министерство промышленности и экономического развития и 18 участников. Кластер призван укрепить радиоэлектронной промышленность области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Участниками кластера стали как крупные предприятия, работающие преимущественно с государственным оборонным заказом, так и представители среднего и малого бизнеса, всего 18 предприятий. По мере выстраивания кооперационных связей список партнёров расшириться. Ведущим вузом стал Рязанский государственный радиотехнический университет — на 2020 год вуз анонсировал набор по специальности «Электронные и оптоэлектронные приборы специального назначения».

В Рязанской области уже функционируют станкоинструментальный кластер и инженерно-производственный кластер «Детских и потребительских товаров», который вошёл в реестр Минпромторга России.