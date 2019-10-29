Москва, , 16:16 — REGNUM Компания Screenlife Technologies Тимура Бекмамбетова и разработчики из «Стафори», создававшие «робота-ректутёра» Веру, представиили технологию синтеза голосов известных людей Vera Voice. Ролик с демонстрацией возможностей системы был опубликован 28 октября на YouTube-канале проекта.

В основу системы лег искуственный интеллект. Нейросеть «научили» воспроизводить голоса известных публичных фигур. В частности, при просмотре ролика зрители могут услышать, как Vera Voice синтезирует голоса Владимира Путина, Ксении Собчак и Владимира Познера. Согласно заявлению разработчиков, Vera Voice способен синтезировать речь любой длительности. Авторы рекламного видео отметили, что эта технология может быть использована злоумышленниками.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в России была утверждена национальная стратегия развития искуственного интеллекта на период до 2030 года. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным, он был опубликован 11 октября 2019 года.

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