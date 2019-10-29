Париж, , 15:44 — REGNUM Французская автокомпания Renault планирует выпустить на европейский рынок электрокар City K-Ze и кроссовер Arkana. Об этом 29 октября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Вместе с тем на сайте уточняется, что официально информация пока не подтверждена.

Серийный вариант электромобиля Renault City K-Ze создан на основе модели Renault Kwid, которая ориентирована на автомобильные рынки развивающихся стран. Кроме того, электрокар уже доступен в КНР.

Предполагается, что для европейского рынка для авто сделают рестайлинг. У обновлённого авто появятся дополнительные системы безопасности, а аккумулятор будет более ёмким. Всё это позволит увеличить эксплуатационные характеристики автомобиля.

Также, по инсайдерской информации портала, компания Renault через год запустит в Европе продажи кроссовера Renault Arkana. Ожидается, что это будет модель не российской сборки, а версия, созданная на базе европейского Renault Captur.

Напомним, ранее компания Renault совместно с «Центром Подготовки и Поддержки «Движение» провела премьеру опытного образца машины для ДПС и ППС в РФ. Авто создано на базе Renault Logan Stepway. Спецавтомобиль оснащён системой видеонаблюдения, сигнальной громкоговорящей установкой, радиостанцией и системой видеофиксации. Кроме того, кузов автомобиля окрашен в специальную цветографическую схему.

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