Самара, , 15:38 — REGNUM Крупноузловое производство станков с программным управлением локализовало на своей площадке предприятие «Авиаагрегат», сообщает 29 октября пресс-служба холдинга «Технодинамика».

Отмечается, что производство организовано в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». На предприятии будут производиться горизонтальные токарно-револьверные станнки с ЧПУ и вертикальные фрезерные центры с ЧПУ. Ежегодно предприятие планирует по 288 и 108 станков соответственно.

Вместе с тем большинство компонентов для выпуска станков поставлены иностранными компаниями.

ОАО «Авиаагрегат» — российское предприятие в Самаре, проектирует и производит шасси для самолётов различных типов. Входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».

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