Москва, , 15:13 — REGNUM Новые кроссоверы Lifan X70 из Китая станут на 70 тыс. рублей дороже тех, которые до 2018 года сходили с конвейера завода Derways. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

По имеющейся информации, в России будут продаваться пять комплектаций Lifan X70. Из них три модификации будут с механической трансмиссией и две с вариатором.

Самая дешёвая комплектация Standart MT с «механикой» будет стоить 989 000 рублей. За версию Comfort MT автолюбителям придётся заплатить 1 039 900 рублей, а за Luxury MT — 1 099 900 рублей. Машины в тех же модификациях, но с вариатором будут стоить уже 1 109 900 и 1 159 900 рублей соответственно.

Все модификации автопроизводитель снабдил передним приводом и двухлитровым движком мощностью 136 «лошадей». Уже в начальной модификации авто имеет AВS, EВD и ESР, тканевый салон, кондиционер, электростеклоподъемники, а также боковые зеркала с электрообогревом и датчики давления в шинах.

В более дорогих модификациях есть зеркала с электрическим приводом, мультимедийный комплекс с тачскрином размером девять дюймов и камера заднего обзора. Также в топовых версиях авто водительское сиденье оснащено электрорегулировкой.

О дате старта продаж Lifan X70 компания сообщит в ближайшие дни.

Напомним, самым продаваемым китайским автомобилем в России за 2018 год стал кроссовер Lifan X60. За год его купили 4096 российских автолюбителей, что на 44% меньше, предыдущего периода.

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