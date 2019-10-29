Вашингтон, , 15:06 — REGNUM Компания Facebook запустила новый сервис, который позволит пользователям лучше заботиться о своём здоровье. Об этом компания сообщила 28 октября в своём блоге.

Служба получила название Preventive Health, она доступна в мобильном приложении Facebook. Согласно описанию, сервис должен мотивировать людей заботиться о здоровье. Благодаря ему пользователи могут получить информацию о том, какие виды профилактических осмотров следует проходить в их возрасте. Стоит отметить, что Preventive Health пока что работает только в США.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Instagram запретила своим пользователям публиковать контент на тему самоубийств или самоповреждений. Теперь соцсеть будет блокировать посты с фотографиями, демотиваторами, мультфильмами и прочим контентом на подобные темы.

Читайте ранее в этом сюжете: Instagram запретила публикации на тему самоубийств или самоповреждений