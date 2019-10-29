Жуковский, Московская область, , 13:34 — REGNUM Специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского испытали крышку парашютного контейнера пилотируемого транспортного космического корабля «Орёл». Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе РКК «Энергия».

Космический корабль «Орел» Roscosmos.ru

»В эксперименте моделировалось отделение крышки люка парашютного контейнера на различные расстояния в широком диапазоне углов атаки возвращаемого аппарата», — объяснил главный специалист исследовательского отделения ЦАГИ Владимир Пляшечник.

Отмечается, что отделение крышки связано с работой парашютной системы аппарата, поэтому эта функция непосредственно влияет на обеспечение безопасности экипажа. Полученные в ходе испытаний данные будут использованы для улучшения конструкции и режимов эксплуатации корабля.

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