Москва, , 10:56 — REGNUM Китайская автокомпания FAW намерен вывести на авторынок России две новые модели. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По имеющейся информации, это будут седан С-класса и совершенно новый кроссовер. Также сообщается, что с расширением модельной линейки китайский автопроизводитель намерен увеличить свою дилерскую сеть в России с нынешних 47 торговых точек до 67 автоцентров.

Напомним, в сентябре 2019 года дилеры FAW в России продали 210 машин, что на 110% больше аналогичного месяца 2018 года. Всего же за три квартала 2019 года продажи FAW в нашей стране составили 960 автомобилей — на 11% меньше показателя прошлого года.

Напомним также, что совместное предприятие FAW Xiali (дочерняя компания группы First Automobile Works) и компания Bordrin планируют выпускать электромобили на заводе в Тяньцзине. Старт производства намечен на конец 2019 года.

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