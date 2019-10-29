Улан-Батор, , 08:39 — REGNUM АвтоВАЗ поставил 19 моделей Lada 4×4 для монгольской полиции. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Монгольские силовики выбрали российский вседорожник из-за его хорошей проходимости. Сообщается, что полицейские будут использовать автомобиль в отдаленных районах страны в условиях местного бездорожья. Поэтому относительно недорогие внедорожники с приводом 4×4 с понижающей передачей и возможностью включения блокировки межосевого дифференциала станут в данных условиях эксплуатации незаменимыми.

Стоит также отметить, что данные авто имеют рации, проблесковые маячки, громкоговорители, видеомагнитофоны и системы доступа к базам данных полиции. По бокам машин нанесены надписи «Police».

Напомним, что продажи автомобилей компании АвтоВАЗ в Монголии начались весной 2019 года. Тогда в столичном Улан-Баторе был открыт первый дилерский центр компании под названием Russo Motors. На данный момент в Монголии продаются Lada 4×4 (5-дверные и 3-дверные), а также модели семейств Granta, Vesta, XRAY и Largus.

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