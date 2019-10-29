Москва, , 08:19 — REGNUM Официальный представитель японской марки Toyota на российском рынке ООО «Тойота Мотор» объявил об отзыве 1 153 автомобилей Toyota Land Cruiser Prado из-за выявленного дефекта. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Land Cruiser Prado, проданные в период с 12 марта по 18 апреля 2019 года.

«Причиной отзыва транспортных средств с дизельным двигателем (модель GD) является существующая вероятность некорректной затяжки топливной трубки, соединяющей топливный насос высокого давления с топливной рампой», — говорится в сообщении.

При этом в ходе эксплуатации машины может произойти ослабление затяжки трубки, что чревато утечкой топлива и остановкой мотора — это может увеличить риск возникновения аварийной ситуации.

Напомним, ранее стало известно, об отзыве 108 000 дизельных пикапов Ram 1500 из-за проблем с охлаждением.

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