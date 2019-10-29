Шэньян, Китай, , 07:26 — REGNUM Первый разработанный в Китае четырёхместный электрический самолет RX4E успешно совершил свой первый полет в городе Шэньяне на северо-востоке Китая, сообщает 28 октября агентство Синьхуа.

Самолет разработан Ляонинской академией авиации общего назначения (LGAA). Его вес составляет 1200 кг, длина достигает 8,4 метров при размахе крыльев 13,5 метров. Радиус полета на одном заряде составляет 300 км при времени полета около полутора часов.

Самолет сделан с применением композитного материала из углеродного волокна и является очень лёгким. Он способен стартовать с лугов и гравийных дорог, сообщил заместитель руководителя LGAA Чжао Тьеньань.

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