Москва, , 17:32 — REGNUM На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге 1 ноября будут заложены две подводные лодки проекта 636.3, сообщает 28 октября Интерфакс-АВН со ссылкой на главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирала Николая Евменова.

Петербургские кораблестроители одновременно заложат дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 «Уфа» и «Магадан». Об этом Николай Евменов заявил при обсуждении постройки неатомных подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 считаются одними из самых малошумных в мире. На данный момент подлодки этого типа вооружаются комплексами ударного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ».

Субмарины этого типа способны погружаться на глубину до 300 метров и обладают автономностью плавания 45 суток.

Напомним, в декабре на «Адмиралтейских верфях» должны спустить на воду подводную лодку проекта 636.3 «Волхов», предназначенную для усиления Тихоокеанского флота.

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